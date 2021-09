Scontro tra auto e scooter, centauro trasportato in ospedale

OFFANENGO - Se l'è cavata con ferite di media gravità (ricoverato all'ospedale di Crema in codice giallo) il centauro che a bordo del suo motociclo Piaggio Beverly si è scontrato con una macchina Ford EcoSport questa mattina poco dopo le 10 in via Brescia, proprio al confine tra i Comuni di Offanengo e Crema. Secondo alcuni testimoni, l'auto stava procedendo verso Crema, quando arrivata all'altezza della vecchia casa cantoniera si è preparata a girare vero una via interna; dalla parte opposta stava sopraggiungendo lo scooter che, vista la manovra del guidatore, ha iniziato a frenare. A seguito della frenata, il motociclo ha iniziato a sbandare, ha sfregato sull'asfalto ed è andato a sbattere contro la macchina. Sul posto sono giunti automedica, ambulanza e una pattuglia della polizia. Il traffico ha subito un forte rallentamento.

VIDEO E FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI