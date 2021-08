Strade dissestate: in via Castelleone buche infernali

CREMONA - L'asfalto cede e la guida diventa pericolosa, oltre che disagevole: i 200 metri di via Castelleone compresi fra l'intersezione con via Sesto a la rotonda della tangenziale sono il simbolo di una rete stradale sempre più malridotta.

E la protesta, non a caso, monta: fra gli automobilisti, ovviamente; ma anche fra chi si sposta con moto e scooter, di fatto i più a rischio perché quelle buche, potenzialmente, sono «trappole» causa caduta. E le conseguenze potrebbero anche essere serie.

Basta salire in auto e farsi un giro per rendersi conto di come sia già necessario un intervento di sistemazione complessiva.