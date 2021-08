Cornicione si stacca e piomba sulla strada

CREMA - Un pezzo di cornicione si è staccato questa mattina in via Suor Maria Crocefissa di Rosa, ed è caduto sulla strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la strada che è stata chiusa. Ora si attende di rintracciare la proprietaria dell'immobile per le verifiche del caso.

FOTO E RIPRESE: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI