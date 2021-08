Le opere dei madonnari prendono forma: ecco le prime immagini

SABBIONETA - Alcuni si sono sistemati sotto la Galleria degli Antichi e hanno dipinto su pannelli; altri hanno preferito la forma più tradizionale della pittura sull’asfalto: i madonnari sono al lavoro in queste ore per completare le opere abbozzate nella serata di ieri e sviluppate nell'arco della nottata per la prima Maratona di arte sacra organizzata dalla Pro loco sabbionetana.



Una notte e un giorno interi, dunque, a dipingere soggetti ispirati alla Madonna dell’Assunta e ad altre raffigurazioni religiose legate al territorio. Quest’anno il Covid ha cancellato la tradizionale manifestazione alle Grazie di Curtatone e alcuni dei protagonisti dell’evento clou erano a Sabbioneta. Oggi c'è spazio anche per i più piccoli, cui è stata riservata un’ottima opportunità: oltre ad ammirare l’abile mano degli artisti all’opera, i bambini possono a loro volta cimentarsi nella produzione di piccole opere con cartoncini e gessetti messi a loro disposizione in uno spazio dedicato, dove potranno provare anch’essi, per un giorno, l'emozione di diventare piccoli madonnari.



Questi i madonnari — di livello assoluto — in azione: Angelo Barosi, Claudia Pagani, Simona Lanfredi Sofia, Antonio Cristalli, Antonio Maestrini, Cristina Martelli, Claudio Pirisi, Raffaella Mezzaluna, Antonella Bertolucci, Alberto Costa, Matteo Landi.