Camion a fuoco: 3 chilometri di coda in A21

CREMONA - Traffico paralizzato, in mattinata, nel tratto di A21 compreso fra Cremona e Pontevico, con code che hanno toccato i 3 chilometri. A mandare in tilt la circolazione in autostrada è stato l'incendio di un camion che stava viaggiando in direzione Brescia. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante subito dopo un restringimento di carreggiata, a ridosso di un cantiere: un mix micidiale per il transito dei veicoli. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze peggiori con il loro intervento tempestivo. Lo scheletro carbonizzato del rimorchio, con il telone squarciato e gli pneumatici divorati dalle fiamme, è stato messo in sicurezza in attesa della rimozione.