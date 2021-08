Uomo incastrato nella roggia e in ipotermia a Bolzone, salvato

RIPALTA CREMASCA - Strano incidente poco prima di mezzogiorno nella frazione di Bolzone. Un uomo di 55 anni, residente a Crema nel quartiere di Ombriano, è stato trovato sotto una grata nella roggia Comuna, nel tratto che attraversa il centro abitato, davanti alla chiesa. A trovare l'uomo bagnato e in evidente stato di ipotermia è stato l'agricoltore Paolo Zucchetti che, avendo l'esigenza di prelevare acqua per irrigare, era andato a pulire eventuali detriti fermatisi contro la grata. La vittima dell'incidente ha affermato di essere scivolato in acqua. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI