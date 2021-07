Il corpo del 23enne recuperato dai VdF di Piacenza e Fiorenzuola

MONTICELLI - A recuperare il cadavere del 23enne originario del Mali sono stati i vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola, allertati dai carabinieri di Monticelli al comando del maresciallo Raffaello Gnessi. Con l’ausilio di una imbarcazione della Motonautica San Nazzaro, con al timone il presidente Ezio Cremona, hanno raggiunto il punto in cui si trovava il corpo e lo hanno trasportato a riva. Sul posto, come medico legale, anche la dottoressa Marinella Fagnoni. A Monticelli è arrivato anche il fratello del 23enne, per un primo sommario riconoscimento. La salma è stata poi affidata ai necrofori dell’impresa Montani che l’hanno portata in obitorio a Piacenza.