Guanti, pennelli e pittura: i volontari riqualificano il parco

CREMA - Una ventina di ragazzi del quartiere, qualche adulto, un paio di soci di Fiab Cremasco. Guanti, sacchi dell’immondizia, pinze raccoglitrici e un cassone messi a disposizione da Linea Gestioni e poi pennelli e pittura. Un sabato mattina di piena estate, tutti insieme per riqualificare il parco pubblico di fronte a casa. E’ quanto è avvenuto in via Pagliari a Ombriano, in un quartiere di case popolari. L’iniziativa, coordinata dall’Acli, ha rivestito un duplice aspetto: ambientale e sociale. A spiegarne i contenuti e le finalità è stato Alberto Fusarpoli: «Questa azione rientra nel progetto Spring, acronimo di spazi rigenerati, finanziato dalla Regione Lombardia, che riguarda i complessi di case popolari e mira a coinvolgerne gli abitanti. Sono già state fatte e sono in corso iniziative a Ombriano, San Bernardino e Santa Maria». L'Acli è capofila del progetto al quale partecipano anche l'Auser, il consultorio diocesano e la Casa del Pellegrino. L'Arci Ombriano - presente il presidente Alessio Maganuco - ha offerto la colazione a tutti i partecipanti, ai quali ha portato il proprio saluto e apprezzamento l'assessore all'Ambiente Matteo Gramignoli.

RIPRESE: FOTOLIVE - MASSIMO MARINONI