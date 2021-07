Violenta grandinata, sospeso il mercato settimanale

SONCINO - Breve ma molto intensa grandinata questa mattina a Soncino. Poco prima di mezzogiorno, i rovesci hanno costretto gli ambulanti e centinaia di avventori a una ritirata strategica rendendo di fatto impossibile il prosieguo del mercato settimanale. Fortunatamente le condizioni atmosferiche proibitive non si sono tradotte in danni per edifici o cittadini, ma il viavai di mezzi ha congestionato il traffico almeno fino al primo pomeriggio. In tilt piazza Garibaldi, problemi anche nella direttiva principale fino alla Manzoni. Complessivamente, comunque, la rete di canali di scolo del centro storico ha retto egregiamente e non si sono riscontrati disagi significativi.