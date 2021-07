Bombe d'aereo fatte brillare dai guastatori di Cremona

SEGRATE - Rinvenute a Segrate (nell’hinterland milanese) due bombe inesplose risalenti alla Seconda guerra mondiale: gli ordigni sono stati ritrovati durante i lavori di scavo nell’area del cantiere presso il terminal merci dello scalo ferroviario di via Rivoltana. Sul posto sono intervenuti i militari del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Per eseguire al meglio le operazioni di “despolettamento”, la zona è stata totalmente evacuata per un raggio di 447 metri, con conseguente blocco della circolazione stradale, ferroviaria e aerea, e divieto di accesso alle aree verdi.