Tre frecce nel cielo per il Day Hospital Oncologico

CASALMAGGIORE - Poco dopo le 16 il «Trio di Casalmaggiore» formato dagli imprenditori Armando Raschi, Elvezio Storti e Raffaele Barbieri ha sorvolato il centro sportivo Baslenga per lanciare i volantini del service «Il cielo in una stanza», promosso dal Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po per ammodernare il Day Hospital Oncologico dell’ospedale Oglio Po. Lo spettacolare sorvolo è avvenuto in più fasi, introdotte dal presidente dell’Associazione Atletica Interflumina Carlo Stassano che ha riassunto i termini dell’iniziativa. Prima un passaggio normale, poi il lancio dei volantini e infine un regalo ai presenti, con il tricolore disegnato in cielo dai tre velivoli, come era avvenuto in occasione dell’inaugurazione della sede della Croce Rossa di Casalmaggiore domenica 27 giugno. Il passaggio degli aerei è stato accolto dagli applausi dei presenti.