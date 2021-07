Gli inseparabili, il pastore del Caucaso e il Maremmano

CREMONA - Quattro amici in cerca di una famiglia nella nuova puntata delle rubrica "Bau a tutti" realizzata in collaborazione con il canile di Cremona: ecco Argo, bellissimo esemplare di Maremmano; gli inseparabili Pina e Peppe, che vivono praticamente in simbiosi; Sky, un possente e meraviglioso pastore del Caucaso.