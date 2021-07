Cadono dal cestello della piattaforma, due operai feriti

SOLAROLO RAINERIO - Intervento dei mezzi di soccorso nel pomeriggio per un infortunio sul lavoro: protagonisti intorno alle 16 due operai di una ditta esterna che stavano effettuando alcuni lavori all’interno della Invernizzi, l’azienda specializzata nella produzione di pannelli multistrato in compensato e truciolare di pioppo, con sede lungo la provinciale 60 per Gussola. A quanto si è appreso, i due uomini, di 40 e 42 anni, sarebbero caduti dal cestello di una piattaforma di sollevamento, per cause in via di verifica. Uno dei due si sarebbe procurato una frattura a una caviglia. Sul posto sono intervenute due autoambulanze, una della Padana Soccorso di San Giovanni in Croce, una della Porto emergenza di Bozzolo, l’auto medica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e l’eliambulanza di Parma, atterrata in un campo di fronte all’azienda. Uno dei due operai è stato condotto all’ospedale con l’elicottero. Codici gialli per entrambi per lesioni di media gravità. Presente anche il personale dell’Ats.