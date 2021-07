Capretta in mezzo alla via Bergamo: salvata, ora cerca casa

CREMONA - Si aggirava pericolosamente sulla via Bergamo: la capretta è stata notata fortunatamente da alcune dipendenti dell'Anafibj che hanno dato l'allarme. La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente mettendo in sicurezza l'animale che rischiava di essere travolto con grave pericolo anche per gli automobilisti di passaggio su una strada sempre molto trafficata. Ora la capretta - che non si sa da dove sia scappata - cerca casa.

RIPRESE: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA