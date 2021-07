Ariete star della notte dei giovanissimi

CREMONA - Con un pubblico di giovanissimi si è aperta ieri sera poco dopo le 21.30 la nuova edizione del Tanta Robba in the Park, seconda edizione ‘in sicurezza’ del Tanta Robba Festival organizzato da Gli Amici di Robi con La Valigetta e la collaborazione del Comune di Cremona.

Giovanissimi in platea, tornati ad affollare i posti a sedere nell’area a cielo aperto di Porta Mosa, e giovanissimi anche sul palco. Ad aprire infatti la serata il collettivo BNKR44. La formazione di Empoli è autrice di un colorato mix di elettronica, canzone, rock (e arte figurativa sul palco) che ha da subito stregato i tanti fan presenti (ma anche i genitori posizionati sulla ultime file).

Ariete, star della serata, fresca di diploma di maturità, è salita sul palco dopo le 22,30 per regalare un concerto che fa parte di un tour legato al successo sia dell’ep uscito nel 2020 per Bomba Dischi Spazio, di fatto la prima somma di canzoni composte dalla cantautrice, sia al più recente secondo Ep di inediti 18 anni, anticipato dal brano acustico e struggente Venerdì. Una popolarità in continua ascesa, la sua, vista anche la recente partecipazione alla colonna sonora di Summertime, una serie Netflix, con il brano L’ultima notte.

Il primo di quattro appuntamenti che animeranno Porta Mosa fino a lunedì sera fa centro portando in sicurezza davanti al palco una platea fra le più giovani mai viste a Cremona negli ultimi anni e composta per una parte non secondaria da ragazzi e ragazzi provenienti da fuori provincia.