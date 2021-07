Magoni: "Così rilanciamo il turismo lombardo"

SONCINO - L'assessore regionale Lara Magoni, in visita alla sede locale di Fratelli d'Italia, ha illustrato le strategie per il rilancio della filiera turistica: investimenti sui media italiani e internazionali, campagna ad hoc per le città d'arte e sinergie con gli aeroporti. Magoni è stata accolta dal direttivo locale e provinciale di FdI.