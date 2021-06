Asst di Crema, onore ai sanitari-Cavalieri simbolo

CREMA - Omaggio dell’Azienda sanitaria di Crema ai cinque dipendenti dell’ospedale di Crema premiati dal presidente Mattarella. Si è tenuto l'incontro per la consegna degli attestati a Giovanni Viganò, primario del pronto soccorso, e degli infermieri Elisabetta Spoldi, coordinatrice della rianimazione, Maria Rosa Tacca, che ricopre il medesimo ruolo in pneumologia, Egidio Malpezzi, responsabile del centro servizi di via Gramsci (il team che assiste a domicilio i malati di Coronavirus) e Claudia Mantoan, braccio destro di Viganò in pronto soccorso.