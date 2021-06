Eutanasia, il medico Riccio: "E' la medicina a dover fornire una soluzione"

CASALMAGGIORE - Sabato, al mercato, all’angolo con via Cairoli, sarà possibile firmare per il referendum che vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. Lo ha annunciato Irene Ghezzi, colei che si è attivata per avviare anche qui la campagna “Liberi fino alla fine”.

Così il medico Mario Riccio: «A chi dice sono ben altri i problemi, faccio presente che nei Paesi che hanno legiferato sul tema, circa il 4% della popolazione muore attraverso la morte assistita. In Italia sarebbero 20 mila persone». Gloria Barili di Rive Gauche: «Noi abbiamo aderito perché da sempre sensibili ai diritti civili e al tema dell’autodeterminazione. Daremo il nostro supporto ai banchetti».