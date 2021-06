Ponte Trento Trieste, Foroni: "Importante il ruolo della Protezione civile"

PIZZIGHETTONE - Anche l’assessore regionale Pietro Foroni, questa mattina, all’inaugurazione del cantiere al ponte Trento Trieste: permetterà la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale integrato, al posto della passerella crollata alcuni anni fa. Ma successivamente comporterà anche la messa in sicurezza delle sponde dell’Adda con realizzazione di altri percorsi ciclopedonali lungo le rive. Inoltre, già in questo primo stralcio dei lavori che prevedono senso unico alternato regolato da semafori, verranno sistemate le linee dei sottoservizi.

Il cantiere è frutto di una sinergia fra Comune, Aipo, Regione, Parco Adda Sud e gestori delle linee. Foroni ha sottolineato gli sforzi messi in campo per risolvere le problematiche legate alle emergenze piene degli anni scorsi, ma ha anche evidenziato il ruolo della Protezione civile nelle emergenze idrogeologiche così come a livello straordinario durante pandemia e campagna vaccinale: "Chiediamoci quanto sarebbe costato al sistema pubblico sopperire alla mancanza del volontariato se non ci fosse stata la Protezione civile", ha dichiarato.

Ad accoglierlo a Pizzighettone, fra gli altri, il sindaco Luca Moggi con rappresentanti della sua maggioranza, il direttore di Aipo Luigi Mille, il presidente del Parco Adda Sud Francesco Bergamaschi, il senatore Simone Bossi.