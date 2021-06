L'assessore Locatelli alla nuova struttura semiresidenziale Camminiamo Insieme

RIVOLTA D'ADDA - Visita dell'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, stamattina, alla nuova struttura semiresidenziale per disabili dell'associazione Camminiamo Insieme, realizzata in piena pandemia nell'ambito del progetto Viviamo Insieme. Si tratta di una struttura in continuità con il CSE di Camminiamo Insieme, ricavata nel rustico posto dietro la sede dell'associazione, in via Galilei, nella quale gli utenti possono sperimentare una forma di autonomia. Ad accompagnare l'assessore c'erano la deputata leghista Claudia Gobbato ed alcuni esponenti del centrodestra rivoltano. Il presidente Remo Bravi, i dipendenti ed i volontari di Camminiamo Insieme hanno accolto e guidato la Locatelli e la Gobbato nella visita alle strutture.