Il Franco Agostino Teatro festival si tinge di.. "Azzurro"

CREMA - E’ partita con un carico di emozioni la settimana conclusiva del Franco Agostino Teatro Festival! Due giornate di sorrisi, dopo tanto tempo di lontananze e di limitazioni, hanno dato il via alla possibilità di rivedersi e di rivivere le atmosfere che caratterizzano gli eventi del FATF. Mercoledì 9 giugno si è chiusa la rassegna video con una diretta streaming sul canale YouTube del festival durante la quale i giovani rappresentanti dei sei gruppi partecipanti hanno raccontato la loro esperienza dietro e davanti alla macchina di presa. Quest’anno infatti i ragazzi di Novara, Lodi, Cremona, Lucca e Vigevano si sono messi in gioco con un linguaggio nuovo. Non potendo stare su un palcoscenico, si sono cimentati con la cinepresa garantendo ottimi risultati. La Giuria composta da Roberta Carpani, Annachiara Tagliaferri e Michele Mariani ha commentato i lavori, traendo da ognuno elementi significativi e spunti tematici degni di nota. Una formula nuova, ma che è riuscita a commuovere, anche dietro ad un video.

Giovedì 10 giugno la Sala Pietro Da Cemmo si è riempita finalmente di bambini, famiglie e insegnanti per la presentazione del video AZZURRO, risultato del lavoro laboratoriale svolto durante l’anno scolastico da Sara Passerini e Valentina Zanzi nelle classi terze della scuola elementare di Ombriano. Un ringraziamento di cuore è andato al Dirigente Scolastico Pietro Bacecchi e alla maestra Augusta Forti, che insieme alle operatrici teatrali del FATF, ha seguito i bambini in questo percorso laboratoriale che si è svolto in presenza in classe nei mesi scorsi. Con i lavori, le riflessioni e le suggestioni dei bambini è allestita una mostra nella Sala Agello che resterà aperta fino a lunedì 14 giugno dalle 17.00 alle 19.00, ad ingresso libero. “Si è aperta la settimana FATF e si è tornati a respirare l’atmosfera del Festival. Una versione un po’ ridotta per numeri e attività, ma non meno sentita, voluta ed emozionante – ha commentato Gloria Angelotti – Un’edizione strana, nella quale ancora una volta i nostri ragazzi e i nostri bambini hanno saputo regalarci, senza filtri, il loro mondo. Sono molto grata a loro, per averci creduto insieme a noi.”



I prossimi appuntamenti si snoderanno tra Sabato 12 giugno e lunedì 14 giugno.

Il pomeriggio e la serata di sabato saranno dedicati allo spettacolo OLTRE MARE, a cura di Teatroallosso con Nicola Cazzalini, Sara Passerini e Cristian Raglio. Sono ancora disponibili alcuni posti per repliche delle 17.00 e delle 21.00 al numero 3496770185 (solo messaggi Whatsapp).

La settimana si concluderà lunedì 14 giugno sempre in Sala Pietro da Cemmo alle ore 18.30 con la premiazione del Concorso di Scrittura durante la quale la presidente di Giuria Rosa Ventrella commenterà con i ragazzi i loro racconti, premiando i vincitori.