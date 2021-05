Motore in cortocircuito, una decina di auto a fuoco

BAGNOLO CREMASCO - Una decina di auto hanno preso fuoco questa mattina all'interno della ditta di autodemolizioni Marazzi di Bagnolo, in via Di Vittorio. Tutte auto in attesa di essere demolite e parcheggiate nel piazzale esterno del capannone.

Sul posto diversi automezzi del distaccamento di Crema dei vigili del fuoco. Sembra che l'incendio si sia sviluppato mentre veniva acceso il motore di una vettura e il fuoco si è immediatamente propagato alle auto vicine. Fortunatamente non si registra nessun ferito.

RIPRESE: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI