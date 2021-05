CREMONA - In scarpe da ginnastica e felpa i ragazzi, mise eleganti per le ragazze: sono i 20 redattori di «Terza pagina», il giornale online del liceo Vida presentato oggi con tutti i crismi dell’ufficialità dalla preside Roberta Balzarini e da Patrizio Pavesi, direttore del primo giornale studentesco regolarmente registrato in Tribunale. A partecipare al lancio online di «Terza pagina» c’erano il direttore del quotidiano «La Provincia», Marco Bencivenga, di Cremona 1, Guido Lombardi e di «Mondo Padano», Alessandro Rossi. In rappresentanza del Comune c’era il consigliere, Enrico Manfredini e per la Provincia di Cremona, il vicepresidente Giovanni Gagliardi. Un giornale scolastico con l’obiettivo di rendere non solo protagonisti i ragazzi, ma di far sì che il loro sguardo restituisca agli adulti la realtà come i grandi non riescono a leggerla. Balzarini ha spiegato come il progetto di «Terza pagina» sia nato pian piano, ma sempre all’interno di una scuola che mette al centro i ragazzi e la loro creatività. Pavesi ha presentato la sua squadra e elencato gli obiettivi della redazione più giovane d’Italia.

RIPRESE: FOTOLIVE/JONATHAN TOTO