CREMA - I rappresenti delle Sentinelle in piedi, oggi in piazza Duomo per manifestare la propria opposizione al Ddl Zan, hanno esposto cartelli dai testi eloquenti: «Il figlio è mio e lo educo io», «Fuori i gender dalla scuola», «L’identità di genere cancella la donna», «L’uomo è maschio e la donna è femmina»; «Non imbavagliate le coscienze». Le Sentinelle affermano: «Siamo di fronte a una proposta di legge con un testo pasticciato e arrogante per la quale esprimere opinioni può essere considerato discriminatorio».

RIPRESE: FOTOLIVE - MASSIMO MARINONI