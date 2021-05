CREMA - Gli esponenti di Sinistra Classe e Rivoluzione, protagonisti del sit-in in piazza Garibaldi, usano parole chiare: «È vergognoso che nel 2021 ci siano ancora discriminazioni riguardo l’orientamento sessuale. Oltre il 90% degli studenti omosessuali ha timore a manifestare la propria tendenza. Questa legge va approvata in fretta. L’Italia è in ritardo rispetto al resto d’Europa. Vogliamo essere liberi di amare chi e come ci piace».

RIPRESE: FOTOLIVE - MASSIMO MARINONI