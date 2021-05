E all'improvviso spunta lo scoiattolo rosso

PARCO ADDA SUD - È spuntato all'improvviso, in un rigoglioso angolo del Basso Cremonese, all'interno del Parco Adda Sud: lo scoiattolo rosso ha indirizzato il musino a favore di telecamera per alcuni secondi, prima di sparire nel fitto della vegetazione. Se la specie è presente in diverse zone della provincia cremonese, tuttavia gli avvistamenti risultano piuttosto inusuali: lo scoiattolo rosso che compare nel filmato è uno dei due - splendidi - esemplari che vivono nei pressi di una grossa quercia. E sono la testimonianza vivente della ricchezza della biodiversità del territorio ed offrono un esempio plastico della via della sostenibilità da seguire.

Lo scoiattolo rosso - detto anche scoiattolo comune - è una specie autoctona, ma la sua sopravvivenza è messa a rischio dall’espansione del ‘cugino’ grigio, più grande e più forte, introdotto accidentalmente dal Nordamerica. Per questo la diffusione degli esemplari rossi resta al centro dell'attenzione. Con segnali confortanti negli ultimi tempi.