Pozzaglio, demolito l'edificio delle ex scuole

POZZAGLIO - Sono iniziati i lavori di demolizione della ex scuola di Pozzaglio, intervento propedeutico alla realizzazione della nuova piazza di via Roma. Ruspe al lavoro per abbattere lo stabile di proprietà comunale dismesso ad inizio anni Novanta e operazioni che proseguono. La ex scuola ora appare come un cumulo di macerie e una volta concluso l'intero intervento davanti alla materna sorgerà una piazza che punta a diventare un luogo di ritrovo per giovani e famiglie.