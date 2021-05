Solidarietà al popolo palestinese: bandiere e presidio

CREMA - Presidio di solidarietà al popolo palestinese, nel pomeriggio, con bandiere del Paese mediorientale, per dire «no» alla guerra e sostenere la causa della popolazione araba della striscia di Gaza e non solo. Ad organizzare in piazza Garibaldi l’iniziativa «(R)esistiamo», a cui hanno aderito almeno cento persone, sono stati movimenti e partiti della sinistra cremasca, con il sostegno dei circoli Arci, tra cui quello di Ombriano.

«L’oppressione del popolo palestinese, che dura da settant’anni, si è fatta particolarmente feroce durante la crisi pandemica,

escludendo i palestinesi da ogni possibilità di cura decente e dalla campagna di vaccinazione – hanno spiegato gli organizzatori –: i tentativi di sgombero di alcune case del sobborgo di Sheihk Jarrah, abitate storicamente da famiglie arabe israeliane e destinate da un tribunale a coloni ebrei, sono l’ennesima provocazione della destra israeliana. Questa volta però le manifestazioni in difesa della popolazione araba hanno assunto un carattere di massa e si sono presto estese a molte altre città. Questo ha spinto il governo israeliano a una risposta violenta. Le masse palestinesi non hanno accettato di restare vittime inermi dell’escalation militare e le manifestazioni stanno continuando in tutti i territori occupati e anche in Israele».