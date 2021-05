Giornate FAI di primavera, alla scoperta di Palazzo Fodri

CREMONA - "Questa è una giornata importantissima per la città e per il Fai", dice l'ex direttrice dell'Archivio di Stato di Cremona, Angela Bellardi, dal cortile di Palazzo Fodri, in corso Matteotti. "È il classico esempio di palazzo rinascimentale, con decorazioni in cotto - spiega Bellardi -. È nato come residenza privata alla fine del '400 e poi è diventato sede della banca del Monte di Pietà, prima di venire abbandonato. Dal 2009 è proprietà della Fondazione Città di Cremona e oggi ospita diverse realtà tra cui una scuola di danza, la sede del Coro Costanzo Porta, una prestigiosa Galleria d'arte e i laboratori di restauro e diagnostica del Cr.Forma".

Riprese: FotoLive - Filippo Venezia