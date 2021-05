Alessio Lasta a Cremona con «La più bella»

CREMONA - "Siamo noi a tradire o a rafforzare la Costituzione, siamo noi a fare la differenza". E' all'insegna di questa consapevolezza espressa dalla studentessa di 4B Lsa, Emma Telò, che questa mattina nell'Aula magna dell'Itis Torriani di Cremona si è svolta la presentazione dei lavori prodotti da un centinaio di ragazzi e ragazze di quattro classi dopo la lettura del libro del giornalista di Piazza Pulita Alessio Lasta, "La più bella. La Costituzione tradita".

Il volume di Lasta racconta la Costituzione attraverso le storie e la vita delle persone ed è con questo stesso taglio che gli studenti hanno costruito i loro elaborati: video, podcast, ricerche e presentazioni. Il progetto è stato messo in piedi da TEDx Cremona che, con Andrea Mattioli, fra ottobre e novembre è andato nelle classi a presentare il libro e a spiegare il senso del lavoro richiesto. E questa mattina gli elaborati sono stati presentati alla presenza degli studenti, dei docenti e di Lasta, che è tornato a Cremona a 14 mesi dalla messa in onda del suo servizio televisivo realizzato nella terapia intensiva dell’ospedale Maggiore. Trasmesso a Piazzapulita, di cui Lasta è inviato, a inizio marzo 2020, quelle immagini cambiarono radicalmente la percezione del Covid in Italia. Negli ospedali si soffriva, negli ospedali si moriva. Lasta è stato anche fra i protagonisti del docufilm prodotto dal team di TEDxCremona in collaborazione con Pro Cremona e Asst «Alla giusta distanza. Racconti di una pandemia».

RIPRESE: FOTOLIVE/JONATHAN TOTO