I centri commerciali: "Subito le riaperture nei weekend"

CREMA - Anche i centri commerciali del territorio hanno aderito stamane alla protesta nazionale promossa dalle associazioni di categoria, che ha visto gli esercenti abbassare le saracinesche per 15 minuti a partire dalle 11. Sia al Gran Rondò di Crema, sia alla Galleria Bennet di Bagnolo, l'adesione è stata massiccia. Unanime l'appello dei commercianti: "Non è giusto che i nostri negozi siano obbligati a restare chiusi nei fine settimana, i giorni in cui si lavora di più, quando analoghi negozi che si trovano al di fuori dei centri rimangono regolarmente in attività. Chiudiamo oggi per 15 minuti, per poter riaprire nei week end".

RIPRESE: FOTOLIVE - MASSIMO MARINONI