"Noi infermieri, ovunque per il bene di tutti"

CREMONA - Niente camici in bella vista, nessuna retorica: nel video girato in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, l'Ordine provinciale degli infermieri di Cremona, presieduto da Enrico Marsella, ha scelto di illustrare la propria missione senza toccare le corde facili del languore. I due minuti di filmato raccontano l'impegno quotidiano con delicatezza e straordinaria naturalezza. La co-protagonista delle riprese è proprio Cremona, città della musica. Il progetto è stato curato da Maria Grazia Bensi con la revisione artistica di Marta Gradisi; le riprese sono di Gianluigi Rava, mentre l'audio è a cura di Giancarlo Fazzi. Le splendide musiche che accompagnano le immagini e fanno volare le emozioni sono state scritte e interpretate da Mario Antonio Cucumo, infermiere di Pieve San Giacomo.

In Italia lavorano circa 450.000 infermieri, figure professionali che rappresentano un tramite irrinunciabile tra il medico e il paziente. In occasione dell'International Nurses Day, che si celebra il 12 maggio, gli infermieri di tutto il mondo parlano di sé ai cittadini attraverso un'ampia gamma di iniziative. Che, ognuna a proprio modio, raccontano l'essenza di un mestiere che per definizione si svolge 'in prima linea', perché gli infermieri sono il terminale del Sistema salute e costituiscono la sua linfa vitale.