Dalla Giorgio Conti ecografo e bisturi a risonanza molecolare all'Ospedale

CREMONA - Doppia donazione per l’ASST di Cremona da parte dell’Associazione Giorgio Conti da più di trent’anni attenta alle esigenze di salute dei bambini in ospedale.

Si tratta di un ecografo di ultimissima generazione destinato alla Terapia Neonatale sub intensiva (diretta da Bruno Drera) e di un bisturi a risonanza molecolare per il reparto di Otorino (diretto da Luca Pianta).

“Due donazioni che sapranno fare la differenza nella qualità di diagnosi e cura dei più piccoli e non solo – ha spiegato Giuseppe Rossi – Direttore generale ASST di Cremona -. Per questo desidero ringraziare l’Associazione Giorgio Conti, la presidente Adriana Conti e i suoi collaboratori per l’attività encomiabile che svolgono e per il sostegno incondizionato che offrono da molti anni alle bambine e ai bambini malati e alle loro famiglie”.