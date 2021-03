VIDEO INTERVISTE L'ex Snum giù: parola ai residenti

CREMONA (12 marzo 2021) - La demolizione dell'ex Snum che si affaccia sulla via Giordano è stata festeggiata dai residenti che non ne potevano più del degrado in cui si trovava l'area ormai da anni. Chi abita nella zona si dice soddisfatto dell’arrivo di un supermercato ma spera anche in un’area verde e un parcheggio.

