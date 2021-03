VIDEO In azione i falchi scaccia-storni

SESTO (1 marzo 2021) - Offensiva alata del Comune per far allontanare gli storni dal paese. Poco dopo le 17, nelle magnolie di viale Matteotti sono entrati in azione i falchi addestrati della ditta Falcon Fly di Traversetolo, nel Parmense. I rapaci, addestrati dalla falconiera professionista Jessica Ziveri, hanno cominciato l'operazione di allontanamento dei volatili dal paese per cancellare i disagi provocati dalle loro deiezioni, che da qualche settimana stanno lordando il tratto di viale compreso fra il bivio con piazza Garibaldi e la Casa Soggiorno Nolli-Pigoli. Presenti il sindaco Francesca Maria Viccardi e l'agente della polizia locale Alessandro Salimbeni. L'operazione continua anche domani e mercoledì.