VIDEO Incidente stradale nella notte in via Milano

CREMONA (14 giugno 2020) - Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella notte in via Milano. Secondo i primi accertamenti, sembra che un'auto proveniente dal centro città e diretta verso Cavatigozzi, ha probabilmente perso il controllo investendo lo spartitraffico che delimita la ciclabile, fermando la marcia al centro della strada. Sul posto un'ambulanza del 118, due pattuglie della polizia e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO