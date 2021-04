VIDEO Lunedì 26 aprile: rientro a scuola al 60%

CREMONA (26 aprile 2021) - Prove generali di sostenibilità pandemica... È la cautela a caratterizzare l’inizio del percorso che porterà a una scuola al 100%. La meta è ancora da raggiungere e si è deciso di prendersi il tempo necessario per non rischiare. «In accordo col prefetto si è deciso di iniziare al 60% della presenza degli studenti in aula, poi settimana prossima vedremo se passare al settanta o all’ottanta — spiega Alberto Ferrari, preside del liceo Aselli —. Insieme a tutti gli altri dirigenti si è deciso di fare venire tutti i giorni le classi quinte, lasciando le altre in alternanza un giorno in dad e un giorno in presenza».

«Il nodo resta quello dei trasporti — afferma la preside del Ghisleri, Simona Piperno —. Bisogna capire come arrivano gli studenti a scuola, non solo per questo ultimo periodo dell’anno, ma in prospettiva della ripresa al 100% del prossimo anno».

