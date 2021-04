VIDEO 25 Aprile, il ricordo del 'Mangiafuoco' Massimo Cauzzi

CREMONA (25 aprile 2021) - Il ricordo del 25 Aprile da parte del 'Mangiafuoco' Massimo Cauzzi a nome del Coordinamento Teatro Cremona.

25 Aprile Festa Nazionale della Liberazione dal nazifascismo

Nel 1938, dopo la guerra di Etiopia, Farinacci volle in via Castelleone, zona della città allora circondata da campi e capannoni industriali, una fabbrica bellica capace di fornire pistole e fucili all’esercito. Così nacque l’Armaguerra, di proprietà di un genovese, il commendator Nasturzio, con al vertice un gruppo ligure, capitali bresciani e alcuni dirigenti locali con in testa Giovanni Ogliani che inventò per la produzione alcuni tipi di fucili e mitragliatori tra cui il gioiello della fabbrica: la pistola mitragliatrice O.G. 44

La fabbrica d’armi funzionò a pieno regime tra il 1940 e il 1943 e contò fino a 1500 dipendenti. I macchinari per la produzione arrivavano da Germania e Cecoslovacchia. Dopo l’8 settembre i tedeschi fecero spostare i macchinari verso le gallerie del lago di Garda e la resistenza clandestina interna fece di tutto per sabotare il trasloco.

