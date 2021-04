«Aiutaci a creare il centro per l’autismo»: lo spot di Roberta Lanfranchi per Fondazione Sospiro

SOSPIRO (24 aprile 2021) - «In Italia un bambino ogni 77 nati, presenta condizioni di autismo. Dona il 5xmille a Fondazione Sospiro, aiutaci a costruire il futuro: il primo centro italiano per il trattamento delle psicolopatologie nell’autismo». È questo l’appello lanciato dai vertici della struttura sospirese per iniziare a realizzare un sogno. A partire da domenica, per due settimane, per sensibilizzare l’intera nazione partirà una campagna pubblicitaria televisiva sulle reti Mediaset. I bambini protagonisti del video assieme a Roberta Lanfranchi fanno parte del centro di Spinadesco per sostenere un progetto unico: costruire il primo Centro Nazionale per il trattamento delle Psicopatologie nell’Autismo e nelle Disabilità Intellettive. Parallelamente a livello locale partirà una campagna che intercetterà anche lo sport di eccellenza per sensibilizzare la popolazione. Un centro residenziale con 10 posti letto, dedicato al trattamento dei disturbi della condotta nella popolazione con autismo.

