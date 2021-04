VIDEO INTERVISTE I ristoratori: «Vogliamo risposte, scadenze e piano per le riaperture»

CREMONA (13 aprile 2021) - Oltre cento gli esercenti che oggi pomeriggio, in piazza del Comune, hanno chiesto di potere tornare a lavorare: #vogliamofuturo e #ilfuturononsichiude, sono alcuni degli hashtag stampati sui cartelli esposti all’ombra del Torrazzo. Da Nord a Sud la protesta ha coinvolto migliaia e migliaia di ristoratori, baristi, albergatori, titolari di locali notturni: in varie città italiane, su iniziativa di Fipe-Confcommercio, hanno alzato la voce e chiesto rispetto. Mentre il presidente cremonese dell’associazione di categoria Alessandro Lupi si trovava a Roma per incontrare il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, anche sui sampietrini davanti al Duomo è andato in scena un sit-in pacato ma deciso.

➡ Interviste di Elisa Calamari

