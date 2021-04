VIDEO Studenti anti Dad, Il Megafono: «La scuola è sempre messa in secondo piano»

CREMONA (8 aprile 2021) - Questa mattina in piazza San Luca, gli studenti del collettivo studentesco Il Megafono hanno fatto lezione a distanza in piazza. Con i loro libri e computer si sono ritrovati davanti la chiesa dei Barnabiti per seguire le lezioni in Dad. La manifestazione de Il Megafono porta in piazza il disagio di una generazione che è inchiodata al video del computer, a cui è preclusa la scuola in presenza. «Ancora una volta la scuola non ha avuto risposte ed è sempre messa in secondo piano».

