VIDEO Gli studenti del Torriani e il loro Robot interpretano la Divina Commedia per #DanteSocial

CREMONA (25 marzo 2021) - In onore del 700° anniversario del viaggio compiuto nell'aldilà dal poeta Dante Alighieri, i ragazzi del Torriani si improvvisano attori per raccontarci la loro Divina Commedia, in compagnia di un robot che scrive il verso di Dante simbolo del nostro tempo: "e quindi uscimmo a riveder le stelle".Una bella avventura e una grande impresa portata a termine in dad da 8 classi e i loro rispettivi docenti di lettere:

3alsa, 3blsa, 3cinf, 3achi, 4blsa, 4amat, 5alsa, 5blsa

docenti: Antonella Assandri, Antonino Cerniglia, Giovanna Galli, Riccarda Gavazzi, Giovanna Mosconi, Lisa Nicoli, Luisa Trimarchi.

La prof.ssa Giacomina Laverde per la scelta delle opere d'arte degli sfondi

il prof. Massimo Denti per la programmazione del robot

Questo è uno dei progetti che la scuola ha mandato nella settimana di Dante a #DanteSocial, iniziativa del Ministero per il piano nazionale scuola digitale. La scuola è stata contattata dalle referenti nazionali che hanno notato la quantità e la qualità dei contributi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO