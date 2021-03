VIDEO Dante 700 - Dantedì: cortometraggio delle alunne e degli alunni del Ghisleri

CREMONA (24 marzo 2021) - Domani è il giorno di Dante. Le alunne e gli alunni della classe 4^ B rim del 'Ghisleri' hanno realizzato un cortometraggio per celebrare Dante 700 in occasione appunto del Dantedì il 25 marzo. Il titolo è 'Assai lo loda e più lo loderebbe' dal Canto VI° del Paradiso con le parole rivolte a Romeo di Villanova. Ragazze e ragazzi si sono attivati per realizzare una narrazione video che collocandosi nel tempo di Dante diventasse testimonianza della sua vita e del suo genio.

Interpreti loro stessi di brani tratti dalle principali opere e dalla 'Commedia' del Sommo poeta, in questo modo ognuno è entrato nel personaggio più vicino alle proprie corde dell'anima dando attraverso la voce il segno della propria ammirazione e passione per Padre Dante. Alcuni alunni hanno scelto miniature del Trecento, mentre per la 'Divina commedia' le splendide immagini di Sandro Botticelli e Gustave Dorè, musiche, canto, grafica con un medesimo lavoro di équipe.

Gli studenti di 4^ B rim

Matteo Binaschi

Chiara Locatelli

Jacopo Laffranchi

Filippo Nolli

Andrea Pasqua

Manveet Kaur

Elisa Balestra

Elisa Ferrari

Kahoula El Maani

Roberta Pietta

Lorena Baroi

Chiara Tufarolo

Rebecca Venturini

Andreapaola Ungari

Susanna Zavaglio

Navjot Kaur

Alessandro Piazzi

Veronica Volpe

Melania Feicsuk

Karen Pavesi

Sofia Muselli

Dalila Bodini

Nicole Gianfredi

Aurora Piovani

Serena Salafia

Federica Di Domenico

Ines Vaia

(Organizzazione: Prof. Marianunzia Peruzzi)

