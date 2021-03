VIDEO La protesta: nastri colorati sulle cancellate delle scuole

CREMONA (22 marzo 2021) - Sono dei nastrini colorati, fiocchetti legati ai cancelli delle scuole, un segno primaverile, fiori che non potranno sbocciare... proprio come i bambini che in questo periodo vivono la scuola a distanza, dietro un video. La stanchezza si fa sentire, ma gli attivisti di "Priorità alla scuola" non si rassegnano e stanno dando vita a una nuova protesta.

La protesta dei nastrini promette di vivere contestualmente a una nuova manifestazione che dovrebbe svolgersi venerdì a partire dalle 17,30, quando gli attivisti di Priorità alla scuola torneranno in piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO