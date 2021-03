VIDEO Violenza donne, firmato il rinnovo del Protocollo Zeus

CREMONA (22 marzo 2021) - Questa mattina, presso la stanza di ascolto protetto per donne vittime di violenza allestita dalla Questura di Cremona e dal Soroptimist Club Cremona presso la caserma Marconi di via Massarotti, è stato firmato il rinnovo del protocollo d'intesa "Zeus" con il Centro Uomini Maltrattanti di Castelleone, con l'intervento del Questore Carla Melloni, del Presidente del Centro Enrico Roda, e del presidente del Soroptimist Club Cremona avvocato Monica Poli.

Quando la questura emette il provvedimento di ammonimento, al maltrattante suggerisce di affidarsi all'associazione Cam di Castelleone per il suo recupero. Non è obbligatorio. L'anno scorso su 13 sono andati in 3.

