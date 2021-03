VIDEO Messa in ricordo di Andrea Micheli

CREMONA (21 marzo 2021) - Si è tenuta questa mattina nella chiesa del Seminario di via Milano, la messa in memoria di Andrea Micheli, ex presidente della Pergolettese Calcio e originario di Pizzighettone, morto un anno fa a causa del Coronavirus all'età di 37 anni. La cerimonia è stata accompagnata dagli interventi musicali di Loris Braga all'organo e Angela Alessi al violino.

