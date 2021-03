VIDEO Unione Bassa Bresciana Occidentale: piano anti-truffa

ORZI (13 marzo 2021) - Giampietro Maffoni, sindaco di Orzinuovi, ha presentato questa mattina il nuovo progetto anti-truffa dell’Unione Bassa Bresciana Occidentale. Si tratta di un piano informativo e operativo per difendere le categorie più a rischio del territorio, in primis gli anziani, che compongono oltre il 20% della popolazione totale del territorio e sono spesso presi di mira dai malviventi. Controlli speciali di polizia locale e carabinieri, controllo del vicinato, manuali di autodifesa multilingue, spettacoli e conferenze, cofinanzianti da Regione Lombardia, serviranno a prevenire o contenere il ripetersi di un fenomeno in espansione.

