VIDEO Il sindaco di Soncino: «Qualche disguido sulla notifica delle convocazioni»

SONCINO (8 marzo 2021) - Il sindaco Gallina incontra nel piazzale di largo Cattaneo i docenti cremonesi. A causa di un disguido la società Aria che si occupa di notificare le convocazioni per la vaccinazione non ha inviato le conferme e il Comune ha dovuto rimediare all’ultimo. Rallentamenti, qualche coda di troppo e diverse persone rimandate a casa, non senza frustrazione, ma alla fine tutte le 228 dosi disponibili sono state utilizzate.

