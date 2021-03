VIDEO Foroni a Soncino: «Negli hub visitati ho trovato un'ottima pianificazione»

SONCINO (8 marzo 2021) - L’assessore regionale Pietro Foroni alle 13 è arrivato a Soncino per un sopralluogo del centro vaccinale in filanda, accompagnato dalle autorità sanitarie, dal sindaco Gabriele Gallina, da colleghi del Pirellone tra cui Matteo Piloni e dai vertici della Croce Verde, della Protezione Civile e della Fondazione Soncino, in particolare la presidente Silvana Comaroli.

