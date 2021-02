VIDEO Villanova, nell’ex ospedale il punto di riferimento paralimpico

VILLANOVA SULL'ARDA (20 febbraio 2021) - Lì dove qualche anno fa erano stati affissi gli striscioni di protesta di comitati e cittadini scesi in campo in difesa dell’ospedale, ora campeggiano le immagini progettuali che svelano come sarà il nuovo Centro nazionale paralimpico del Nord Italia: un polo senza precedenti, che costerà 10 milioni di euro interamente finanziati dal Governo e diventerà punto di riferimento per gli atleti disabili. Oggi, alla presenza del governatore emiliano Stefano Bonaccini, è stato inaugurato il maxi cantiere del primo stralcio: con quasi quattro milioni di euro verrà realizzato un fabbricato che ospiterà piscina semi-olimpionica coperta e locali annessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO